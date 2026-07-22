Cambiare il comandante dell'esercito per tentare di disinnescare la crisi politica interna, senza perdere di vista la guerra. È la mossa con cui Zelensky prova a riprendere l'iniziativa in uno dei momenti più delicati dall'inizio dell'invasione russa. Il presidente ucraino ha annunciato la nomina del generale Mykhailo Drapaty a nuovo Comandante in capo delle Forze armate, sostituendo Oleksandr Syrskyi. "Abbiamo tutti un unico desiderio: la vittoria sul nemico e il raggiungimento, sul fronte e nella pressione esercitata sulla Russia, delle condizioni tali da costringerla a firmare la pace. Domani formalizzeremo tutte le decisioni. L'Ucraina uscirà rafforzata da questa situazione, e per la Russia sarà più difficile", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Zelensky cambia ancora il capo dell’esercito: ecco Drapaty

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