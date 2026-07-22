Il Viareggio ha annunciato l’ingaggio di un nuovo giocatore del 2008, rinforzando il reparto under. Si tratta di un centrocampista proveniente dal settore giovanile del Tau. Oltre a questa operazione, sono state confermate le presenze di un difensore del 2007 e di un jolly di ruolo. L’obiettivo è rafforzare la rosa con giovani talenti, mantenendo un occhio di riguardo alla crescita dei giocatori più giovani.

Altro nuovo acquisto del Viareggio che rinforza il parco delle quote under. Dopo le conferme dei 2007 Romanelli in difesa e Luca Baroni (jolly offensivo cui si erano molto interessate GhiviBorgo in Serie D e Castlenuovo Garfagnana in Eccellenza) e l’innesto del portiere 2007 Diego Tortorella dallo Spezia, ecco che i bianconeri hanno portato a casa un interessante 2008. Si tratta del difensore centrale Tommaso Ferrali, che sbarca a Viareggio dopo un percorso di crescita in alcune delle realtà più importanti del calcio giovanile toscano: Empoli, Pontedera, Fucecchio, Arezzo e nell’ultima stagione Tau Altopascio. Un cammino costruito con impegno, dedizione e voglia di migliorarsi, che oggi lo porta ad intraprendere una nuova sfida con la maglia delle zebre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Zebre attente sugli under. Ecco il 2008 Ferrali dal Tau

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Serie "D» - Il mercato: ufficializzati i primi acquisti. Tau: ecco Busato, Spatari e RiadIl Tau Altopascio ha annunciato i primi tre acquisti ufficiali, tutti attaccanti, dopo aver effettuato diverse cessioni.

Leggi anche: Chi è Ale Gomes, difensore classe 2008 acquistato dal Venezia dal Saragozza. La storia e l’identikit tecnico

Argomenti più discussi: Nuoto. Edera, ultime bracciate alla piscina Gambi; Zebre attente sugli under. Ecco il 2008 Ferrali dal Tau.

Zebre attente sugli under, ecco il 2008 Ferrali dal TauIl baby difensore rafforza il parco quote coi 2007 Tortorella, Romanelli e Baroni ... msn.com

Zebras are keeping an eye on the under-18s. Here's Ferrali from Tau in 2008.Altro nuovo acquisto del Viareggio che rinforza il parco delle quote under. Dopo le conferme dei 2007 Romanelli in difesa e Luca Baroni (jolly offensivo cui si erano molto interessate GhiviBorgo in Se ... sport.quotidiano.net