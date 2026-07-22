Nicolò Zaniolo ha rinnovato il contratto con l’Udinese fino al 2029, dopo le tensioni dei giorni scorsi legate a questioni economiche. L’accordo è stato ufficializzato, confermando la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. Zaniolo, che si era unito all’Udinese questa stagione, continuerà a giocare con il club almeno fino alla fine del 2028-2029. La firma del nuovo contratto è stata comunicata ufficialmente.

Dopo le tensioni dei giorni scorsi per ragioni economiche, Nicolò Zaniolo e l’Udinese vanno avanti insieme. E’ stato infatti trovato l’accorso sul prolungamento del contratto del giocatore che si legherà cosi ai colori bianconeri per altri tre anni, fino al 30 giugno 2029, con buona pace della concorrenza che seguiva con interesse gli svilippi della vicenda. ZANIOLO-UDINESE: I DETTAGLI DEL RINNOVO Il fantasista, classe 1999, ha firmato il nuovo contratto con scadenza fissata per giugno 2029 e un’opzione per prolungarlo per un’altra stagione fino al 2030, con un ingaggio che passa da 1,2 milioni a 1,8 milioni, la cifra che sostanzialmente aveva richiesto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Zaniolo-Udinese, pace fatta: ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2029

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Zaniolo resta all'Udinese adeguamento di contratto e futuro assicurato

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