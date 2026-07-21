L'Udinese ha annunciato ufficialmente che Nicolò Zaniolo ha firmato un contratto fino al 2029. Il nuovo accordo prevede un incremento dello stipendio rispetto al precedente. La firma è avvenuta questa sera, chiudendo così la trattativa iniziata durante l'estate. La nota del club specifica che l'operazione è stata definita e che il giocatore rimarrà nella squadra per i prossimi anni.

Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell'ingaggio: lo ha ufficializzato il Club friulano in una nota diffusa in serata, che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione - presentando un certificato medico - dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno, all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo, senza procedere a un ritocco in termini economici e di durata., Dopo alcune settimane di accese discussioni - in cui si è stati anche vicini alla rottura - oggi c'è stata la sigla sul nuovo contratto, che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Udinese, si chiude il caso Zaniolo: nuovo contratto fino al 2029, i dettagli

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