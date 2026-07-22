Un maxi yacht ha vinto un confronto tra imbarcazioni a Porto Ercole, nelle acque dell’Argentario. La barca, chiamata Lady S, è stata protagonista di una regata o competizione nelle ultime ore. A bordo dell’imbarcazione è presente anche un cinema Imax a due piani. La competizione si è svolta questa mattina, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui partecipanti.

Porto Ercole (Grosseto), 22 luglio 2026 – Una sfida a colpi di maxi yacht sta animando le acque dell’Argentario. Stamani, a vincere il confronto, è stato lo spettacolare Lady S a Porto Ercole. La presenza del gigante, 93 metri di lunghezza e 14 di larghezza, è stata documentata da Artemare Club per il proprio Archivio Storico Yachting. Come racconta il comandante Daniele Busetto, il Lady S è un gioiello di ingegneria navale varato nel 2019 dai celebri cantieri olandesi Feadship. Gli interni. Con i suoi 93 metri di lunghezza e 14 di larghezza, l'imbarcazione portante firma degli studi Michael Leach Design e Reymond Langton Design non passa inosservata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Yacht dei sogni a Porto Ercole, a bordo anche un cinema Imax a due piani

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