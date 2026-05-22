Napoli il post Conte cambia i piani anche dei rientri? In due verranno valutati attentamente
Il Napoli sta riorganizzando i propri piani per la prossione stagione, considerando anche i rientri dal prestito. Rafa Marin, che è tornato dal Villarreal, ha manifestato l'intenzione di restare nel club azzurro, mentre il team sta preparando la difesa e monitorando attentamente la situazione di Luca Marianucci durante il ritiro estivo. La decisione su Marin e Marianucci influenzerà le strategie di rafforzamento per il prossimo campionato.
Rafa Marin torna dal prestito al Villarreal con intenzione di restare: il Napoli programma la difesa per la prossima stagione e valuterà anche Luca Marianucci durante il ritiro estivo. Marin dal Villarreal: il ritorno che cambia la difesa azzurra. Il difensore spagnolo, come riporta Il Mattino, concluderà l’esperienza in prestito e il club partenopeo intende trattenerlo stabilmente in rosa. La scelta rappresenta una continuità progettuale dopo l’anno in Spagna. Il nuovo tecnico avrà il compito di integrarlo nelle dinamiche difensive della squadra e valutare il suo impiego nella formazione titolare. Non si tratta di una rivoluzione nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A
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