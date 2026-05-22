Napoli il post Conte cambia i piani anche dei rientri? In due verranno valutati attentamente

Il Napoli sta riorganizzando i propri piani per la prossione stagione, considerando anche i rientri dal prestito. Rafa Marin, che è tornato dal Villarreal, ha manifestato l'intenzione di restare nel club azzurro, mentre il team sta preparando la difesa e monitorando attentamente la situazione di Luca Marianucci durante il ritiro estivo. La decisione su Marin e Marianucci influenzerà le strategie di rafforzamento per il prossimo campionato.

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