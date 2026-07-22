Il 20 e 21 settembre si svolgerà la sesta edizione del Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous presso lo Yacht Club de Monaco. L’evento, avviato nel 2021, si concentra su innovazione e sostenibilità nel settore dei porti turistici. Rappresenta una piattaforma internazionale che favorisce la collaborazione tra operatori e aziende del settore.

La sesta edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous si terrà il 20 e 21 settembre allo Yacht Club de Monaco. Dal suo lancio nel 2021, l’evento annuale è diventato una piattaforma internazionale di riferimento dedicata alla promozione dell’innovazione, della sostenibilità e della collaborazione nel settore dei porti turistici. Bernard d’Alessandri: “Un porto turistico è parte integrante del territorio”. “Un porto turistico non è più semplicemente un luogo dove ormeggiare le imbarcazioni: è parte integrante del territorio, ne sostiene lo sviluppo e deve rispondere alle sfide ambientali e alle aspettative delle nuove generazioni di diportisti”, afferma Bernard d’Alessandri, direttore e segretario generale dello Yacht Club de Monaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Yacht Club de Monaco, a settembre torna Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous

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