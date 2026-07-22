La WWE ha avviato un sondaggio per permettere ai fan di scegliere l’attire di Liv Morgan durante Summerslam, che si terrà il 2 e 3 agosto. La campionessa di RAW ha deciso di coinvolgere il pubblico nella scelta del suo abbigliamento per l’evento. La decisione viene presa in vista della competizione, senza altre indicazioni su possibili alternative o dettagli sui costumi. La scelta finale dipenderà dai risultati del sondaggio, aperto ai tifosi.

Curiosa iniziativa lanciata dalla WWE in vista di Summerslam, in programma i prossimi 2 e 3 agosto. La campionessa assoluta di RAW, Liv Morgan, metterà il potere nelle mani dei fan. Ciò è dovuto al fatto che, in vista del suo match di Summerslam che la vedrà impegnata contro Iyo Sky, Liv ha dichiarato che il suo attire per il PLE più importante dell’estate non è ancora definito, quando manca ormai poco all’evento. Il perchè è presto detto: l’attire che Liv indosserà a Summerslam verrà scelto dai fan tramite un sondaggio. Tale opportunità è stata presentata al pubblico proprio dalla stessa Liv Morgan tramite un video di Wingstop: “WWE Universe, è la più grande di tutti i tempi, Liv Morgan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - WWE: Un sondaggio per scegliere l’attire di Liv Morgan per Summerslam

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