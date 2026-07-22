WWE | Triple H punta forte su Liv Morgan

Triple H ha deciso di puntare su Liv Morgan, inserendola in ruoli di rilievo nei programmi WWE. La wrestler sta partecipando a incontri e storyline di primo piano, rafforzando la sua presenza nel roster. La sua evoluzione sul ring è visibile nelle ultime settimane, con numerosi match trasmessi in diretta televisiva. La nuova strategia mira a consolidare il suo ruolo tra i protagonisti principali della federazione.

La nuova stagione di Unreal è approdata ufficialmente su Netflix solamente ieri (21 luglio), ma fornisce già molti argomenti di discussione. La discussione imperversa ancora su Bron Breakker e su quanto emerso riguardo a lui, ma emergono molti altri retroscena interessanti. Come, ad esempio, il pensiero che Paul Levesque ha espresso riguardo all’attuale campionessa femminile di Monday Night Raw e leader del Judgment Day, Liv Morgan. Triple H: per lui Liv Morgan è “sulla buona strada”. Quella di Liv Morgan è una figura al centro di molti dibattiti ultimamente, tra cui alcuni che riguardano la sua sfera personale extra ring, ma Triple H non ha dubbi riguardo alla solidità della sua figura all’interno della divisione femminile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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