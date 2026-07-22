WWE | Tony D’Angelo supera Naraku nella prima Street Fight titolata poi arriva Santana

Da zonawrestling.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’episodio di NXT del 21 luglio, si è disputato il primo Street Fight per il Titolo NXT, con Tony D’Angelo che ha sconfitto Naraku. Dopo la conclusione del match, è entrato nel ring un nuovo lottatore, Santana.

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L’episodio di NXT  del 21 luglio ha regalato ai fan una serata ricca di emozioni, culminata con un match storico: per la prima volta in assoluto, il Titolo NXT  è stato difeso in una  Street Fight. Tony D’Angelo e Naraku hanno dato vita a uno scontro durissimo, mettendo a rischio il proprio corpo nella battaglia per il premio più prestigioso del brand. L’ex Evil della NJPW aveva preso di mira Tony D fin dal suo debutto in NXT e, nel loro primo confronto, entrambi hanno lasciato tutto sul ring. Tony D’Angelo vince la guerra contro Naraku. L’incontro è iniziato in modo scioccante, Naraku ha accecato il campione usando la  poison mist  fin dal suono della campana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - WWE: Tony D’Angelo supera Naraku nella prima Street Fight titolata, poi arriva Santana
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