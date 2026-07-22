Nell’episodio di NXT del 21 luglio, si è disputato il primo Street Fight per il Titolo NXT, con Tony D’Angelo che ha sconfitto Naraku. Dopo la conclusione del match, è entrato nel ring un nuovo lottatore, Santana.

L’episodio di NXT del 21 luglio ha regalato ai fan una serata ricca di emozioni, culminata con un match storico: per la prima volta in assoluto, il Titolo NXT è stato difeso in una Street Fight. Tony D’Angelo e Naraku hanno dato vita a uno scontro durissimo, mettendo a rischio il proprio corpo nella battaglia per il premio più prestigioso del brand. L’ex Evil della NJPW aveva preso di mira Tony D fin dal suo debutto in NXT e, nel loro primo confronto, entrambi hanno lasciato tutto sul ring. Tony D’Angelo vince la guerra contro Naraku. L’incontro è iniziato in modo scioccante, Naraku ha accecato il campione usando la poison mist fin dal suono della campana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Tony D’Angelo supera Naraku nella prima Street Fight titolata, poi arriva Santana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kendal Grey NEW CHAMPION! Tony D Overcomes NARAKU | WWE NXT Great American Bash 2026 Review

Notizie e thread social correlati

WWE: Naraku tende un agguato a Tony D’Angelo con una palla di fuoco ad NXTDurante l’ultima puntata di NXT, un attacco con una palla di fuoco è stato sferrato contro il campione Tony D’Angelo, che era stato attirato in una...

WWE: Kendal Grey e Naraku conquistano una chance titolata al Great American Bash 2026Durante l’episodio di NXT del 9 giugno, Kendal Grey e Naraku hanno vinto due match che garantiscono un’occasione per il titolo al Great American Bash...

Temi più discussi: Tony D'Angelo si riconferma campione, battuto Naraku nello Street Fight di NXT; Tony D’Angelo e Naraku intensificano la loro rivalità su WWE NXT; NXT Report 21-07-2026 – WWE; NXT 14.07.2026 Saquon Shugars alla ricerca di alleati.

Tony D’Angelo e Naraku continuano a combattere anche nel parcheggio, costringendo Robert Stone a trasformare il loro prossimo incontro in uno Street Fight. A questo punto il titolo sembra quasi secondario: vogliono soltanto distruggersi. #WWENXT x.com

Tony D’Angelo vs Naraku in street fight on 7/21 NXT – what happenedOn the April 28, 2026 episode of NXT, Naraku made his debut, delivering a t-shirt to NXT Champion Tony D’Angelo. Coming over after a decade in New Japan Pro Wrestling, there were a lot of fans excited ... msn.com

Tony D'Angelo Retains WWE NXT Title In Brutal Street FightTony D'Angelo is still the NXT Champion after a brutal Street Fight victory against Naraku on this week's WWE NXT. ... sports.yahoo.com