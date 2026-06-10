Durante l’episodio di NXT del 9 giugno, Kendal Grey e Naraku hanno vinto due match che garantiscono un’occasione per il titolo al Great American Bash 2026. Le sfide sono state intense e hanno coinvolto i due lottatori in incontri combattuti fino all’ultimo secondo. Questi risultati aprono la strada a future battaglie per le cinture più ambite del pay-per-view.

Nell’episodio di NXT del 9 giugno, due importanti match hanno assegnato le prossime opportunità titolate in vista del Great American Bash 2026, regalando al pubblico due sfide combattute e ricche di emozioni. Nel settore femminile, Kendal Grey e Kelani Jordan si sono affrontate per determinare la prossima sfidante al NXT Women’s Championship detenuto da Lola Vice. Fin dalle prime battute, entrambe le atlete hanno mostrato grande determinazione, con il pubblico dell’NXT Arena diviso nel sostegno ma pienamente coinvolto nell’incontro.. @kendalgreywwe was one step ahead! pic.twitter.comr9BiE9z46K — WWE (@WWE) June 10, 2026 Kelani Jordan ha mantenuto il controllo della situazione, capace di mettere costantemente sotto pressione la sua avversaria sia dentro che fuori dal ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Kendal Grey e Naraku conquistano una chance titolata al Great American Bash 2026

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