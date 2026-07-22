WWE | Shiloh Hill paga Danhausen in BitCoin per un dente a NXT

Durante l’episodio di NXT del 21 luglio, Shiloh Hill ha incontrato Danhausen nel backstage. Hill ha pagato Danhausen in Bitcoin per un dente, mentre l’incontro si svolgeva nel laboratorio di Danhausen. La superstar noto come “very nice, very evil” si è mostrata sorpresa dalla visita di Hill. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dell’accordo o sul valore della transazione.

Durante l’episodio di NXT del 21 luglio, Shiloh Hill ha incontrato Danhausen nel backstage. La superstar very nice, very evil si trovava nel suo laboratorio ed è rimasta sorpresa dalla visita di Hill. A un certo punto, Danhausen si è reso conto che Shiloh Hill aveva bisogno di un dente. “Oh, sei uno da denti!” ha esclamato Danhausen, trovandone poi uno che potesse andare bene per Hill. Danhausen voleva essere pagato con i suoi “soldi umani”, ma Shiloh Hill non aveva contanti con sé. Al loro posto, Hill gli ha offerto dei Bitcoin. Pur senza specificare quanti Bitcoin gli stesse dando, Hill ha lasciato a Danhausen l’intero wallet digitale, lasciando che fosse lui a capire come funzionasse. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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