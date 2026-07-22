JBL ha commentato il cambiamento nella gestione dei talenti in WWE, affermando che attualmente si registra una maggiore pazienza rispetto all’epoca di Vince McMahon. Secondo l’ex wrestler, la differenza principale risiede nel modo in cui vengono trattati i nuovi arrivati, con un approccio più tollerante e di sviluppo. Queste dichiarazioni sono state fatte in un contesto di analisi sul nuovo corso della federazione.

Secondo JBL, una delle differenze più evidenti tra la WWE di oggi e quella guidata da Vince McMahon riguarda il modo in cui vengono gestiti i nuovi talenti. Durante l’ultima puntata del podcast Something To Wrestle With, l’ex WWE Champion ha commentato le recenti dichiarazioni di CM Punk sul cambiamento vissuto dalla compagnia negli ultimi anni, spiegando perché, a suo avviso, l’attuale dirigenza sia molto più paziente nello sviluppo delle proprie superstar. “Vince pretendeva che fossero già pronti”. JBL ha ricordato come, durante l’era McMahon, la maggior parte dei wrestler arrivasse in WWE dopo aver accumulato un’enorme esperienza nel circuito indipendente e nei territori. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: JBL elogia il nuovo corso, “Oggi c’è molta più pazienza con i talenti rispetto all’era Vince McMahon”

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No one is safe when JBL grabs the shovel tomorrow on Six Feet Under!

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