Durante l’episodio di WWE NXT del 21 luglio, Jaida Parker ha vinto contro Natalya grazie a un intervento di Thea Hail. La rivalità tra le due wrestler, iniziata settimane prima con provocazioni e scontri, ha portato a un match molto atteso. La conclusione della sfida è stata controversa perché Hail è intervenuta sul ring, influenzando il risultato.

La rivalità tra Natalya e Jaida Parker ha vissuto un nuovo, clamoroso capitolo nell’episodio di WWE NXT del 21 luglio. Dopo settimane di tensioni, provocazioni e scontri sempre più accesi, l’attesissimo rematch si è concluso in modo controverso a causa di un intervento inaspettato a bordo ring. Un finale che ha permesso a Jaida Parker di prendersi la rivincita e che potrebbe cambiare gli equilibri della divisione femminile di NXT. Il match arriva a un mese di distanza dalla sfida del 16 giugno, quando Natalya aveva costretto Parker alla resa con la sua celebre Sharpshooter. Da allora, la rivalità era degenerata tra confronti nel backstage, scambi di accuse e persino l’invasione all’iconica Hart Dungeon da parte di Parker. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jaida Parker batte Natalya grazie all’intervento decisivo di Thea Hail

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