WWE | CM Punk rivela il nome che inizialmente voleva dare al suo cane Larry

Durante la terza stagione di WWE Unreal, CM Punk e AJ Lee hanno ripercorso il giorno in cui adottarono il loro cane. Punk ha rivelato che inizialmente voleva chiamarlo “Rocky”, ma AJ Lee ha subito bocciato questa scelta. Alla fine, il cane è stato chiamato Larry, nome che hanno confermato durante il racconto.

Durante la terza stagione di WWE Unreal, Punk e AJ Lee hanno ricordato il giorno in cui adottarono il loro amato cane, raccontando come nacque il nome Larry e perché AJ bocciò subito la prima proposta di Punk. Secondo Punk, tutto iniziò quando trovarono la foto di un cane con un caratteristico prognatismo. “Ha trovato la foto di un cane con il prognatismo. Ho pensato: ‘Sì, è lui, portiamolo a casa’.” Quella foto ricordò immediatamente a Punk il film horror classico The Wolf Man e aveva già in mente il nome perfetto. “Larry è un maschietto, è un cane, certo, ma sembrava proprio l’Uomo Lupo. Quando Lon Chaney si trasformava nell’Uomo Lupo, Larry gli assomigliava tantissimo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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