WWE | Booker T frena sull’idea di una stable per Oba Femi Non è ancora il momento

Booker T ha dichiarato che non è ancora il momento per Oba Femi di formare una propria stable in WWE. Durante una puntata del podcast Hall of Fame, il due volte Hall of Famer ha risposto a una domanda di un fan riguardo a questa possibilità, sottolineando che la crescita dell’atleta dovrebbe richiedere più tempo e non essere affrettata.

Per Booker T, la WWE deve evitare di accelerare troppo il percorso di Oba Femi. Nel corso dell’ultima puntata del podcast Hall of Fame, il due volte Hall of Famer ha risposto a una domanda di un fan sulla possibilità di vedere l’attuale stella della WWE alla guida di una propria fazione. La sua risposta è stata netta: secondo lui, Oba deve continuare a brillare come wrestler singolo. “Lasciatelo andare fino in cima”. Booker T ritiene che il momento attuale della carriera di Oba Femi sia troppo importante per aggiungere nuovi elementi al suo personaggio. “Io non toccherei nulla. Non farei una stable con uno come Oba Femi finché non sarà ben avanti nella sua carriera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Booker T on AJ Styles WWE Hall of Fame Induction

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