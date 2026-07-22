La Mercedes ha assicurato che fornirà ai due piloti tutti gli strumenti necessari per affrontare le competizioni. Questa dichiarazione arriva in risposta alle dichiarazioni di un pilota riguardo alle condizioni di sicurezza e alle risposte della squadra durante il Gran Premio del Belgio. La scuderia ha ribadito l’impegno a garantire condizioni ottimali per entrambi i piloti, senza specificare ulteriori dettagli. La questione è stata sollevata in seguito alle osservazioni fatte da uno dei piloti sulla gestione delle attività in pista.

Le parole di George Russell dopo il Gran Premio del Belgio hanno inevitabilmente acceso il dibattito in casa Mercedes. Reduce da un fine settimana segnato da problemi tecnici, perdita di potenza e dal ritiro dopo il contatto con Lewis Hamilton, il britannico aveva espresso tutta la propria frustrazione, arrivando a insinuare di non avere a disposizione una monoposto allo stesso livello di quella del compagno di squadra Kimi Antonelli. Dichiarazioni pesanti, culminate nella richiesta di avere “ la stessa macchina ” del giovane emiliano, proprio mentre quest’ultimo continua a rafforzare la propria leadership nel Mondiale di Formula 1 2026. Alla vigilia del Gran Premio d’Ungheria è arrivata la replica, seppur indiretta, del team principal Toto Wolff. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Wolff risponde a Russell: “Garantiremo a entrambi i piloti gli strumenti necessari”

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