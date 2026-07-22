Wizz Air Rome Half Marathon 2026 | sold out ed ecco la nuova maglia
Le iscrizioni alla Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks sono state chiuse, con circa 40 mila partecipanti iscritti. L’evento si terrà tra tre mesi e ha raggiunto il limite massimo di iscrizioni. È stata annunciata anche una nuova maglia ufficiale per la manifestazione.
Roma corre verso il record. A tre mesi dal via, la Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks ha già chiuso i cancelli: le iscrizioni sono esaurite, con un numero di partenti vicino a quota 40 mila, per un evento che godrà di una nuova identità anche nel vestiario. Per una partecipazione da record che sfiora il doppio dei 22 mila dello scorso anno, la crescita esponenziale pone la 21 km capitolina tra le mezze maratone più affollate d'Europa e del mondo. Appuntamento in calendario per il 18 ottobre, sotto l'organizzazione di RomaOstia e RCS Sports & Events per Roma Capitale. Il sold out non chiude però ogni porta. Per chi vuole ancora esserci resta il Charity Program, novità assoluta di questa terza edizione: mille pettorali solidali distribuiti dalle otto organizzazioni non profit che affiancano l'evento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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