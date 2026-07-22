Winx | dal 28 luglio su Netflix i nuovi episodi

Dal 28 luglio sono disponibili su Netflix i nuovi episodi di Winx. Ieri, durante la 56ª edizione del Giffoni Film Festival, l’evento dedicato alla serie ha attirato numerosi spettatori. La presentazione ha riscosso grande interesse tra il pubblico presente, confermando il successo della produzione. La data di uscita su Netflix segna l’inizio della distribuzione delle nuove puntate, mentre l’appuntamento al festival ha sottolineato l’attenzione verso il franchise.

GIFFONI VALLE PIANA – Grande successo ieri alla 56ª edizione del Giffoni Film Festival per l’evento Winx Club, che ha conquistato il pubblico presente. Le magiche eroine della saga più famosa della TV, nate dall’estro di Iginio Straffi, sono state protagoniste al festival del cinema per ragazzi, palcoscenico di una première dedicata ai giovanissimi fan. I jurors della sezione Elements +6 hanno avuto infatti la straordinaria opportunità di partecipare ad un incontro con le amate fate e di assistere in anteprima alla proiezione di uno dei nuovi episodi della serie “Winx Club: The Magic is Back”, prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Kids. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Winx Club Legacies | Capítulo Piloto, episodio 1

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