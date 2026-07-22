weekend di eventi le dieci sagre imperdibili nelle marche

Notizia in breve

Dal 24 al 26 luglio nelle Marche si svolgono dieci sagre dedicate a prodotti locali, feste popolari e rievocazioni storiche. Durante il fine settimana, borghi e piazze della regione ospitano eventi, con iniziative che coinvolgono le comunità locali e attirano visitatori. Le manifestazioni si concentrano su tradizioni, gastronomia e spettacoli pubblici, senza che siano state segnalate variazioni o annullamenti rispetto ai programmi previsti.