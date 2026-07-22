Weekend di eventi le dieci sagre imperdibili nelle Marche
Dal 24 al 26 luglio nelle Marche si svolgono dieci sagre dedicate a prodotti locali, feste popolari e rievocazioni storiche. Durante il fine settimana, borghi e piazze della regione ospitano eventi, con iniziative che coinvolgono le comunità locali e attirano visitatori. Le manifestazioni si concentrano su tradizioni, gastronomia e spettacoli pubblici, senza che siano state segnalate variazioni o annullamenti rispetto ai programmi previsti.
L'ultimo weekend di luglio porta nelle Marche un ricco calendario di eventi all'insegna della tradizione, del buon cibo e del divertimento. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, borghi e piazze della regione si animano con sagre dedicate ai prodotti tipici, feste popolari e rievocazioni storiche. Ecco dieci appuntamenti, due per ciascuna provincia, da segnare in agenda. Provincia di Ancona. Feste Medievali di Offagna Uno degli appuntamenti più attesi dell'estate marchigiana torna a trasformare il borgo di Offagna in un autentico villaggio medievale. Tra accampamenti storici, spettacoli di armigeri, musici, falconieri, taverne e figuranti in costume, il centro storico offre un vero viaggio nel tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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