week end con ingressi gratuiti in pinacoteca

La Civica Pinacoteca di Cento saluta l’estate con " Racconti d’arte: sguardi oltre il tempo " e un week end di ingressi gratuiti. E sarà un weekend a porte aperte prima della pausa di agosto, con ingressi gratuiti e gli anziani, operatori museali per un giorno. In attesa della riapertura del 4 settembre, per accomiatarsi da cittadini e turisti le collezioni saranno fruibili gratuitamente sabato e domenica nel consueto orario di apertura, ovvero 10-13 e 15-19: un’ultima occasione per visitare le collezioni prima della chiusura estiva. Ma non solo. In occasione della giornata mondiale dei nonni e degli anziani, domenica alle 17.30, il gruppo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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