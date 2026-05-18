A Bologna e nella provincia, sono aperti al pubblico 54 musei, molti dei quali offrono ingressi gratuiti o a 1 euro. L’iniziativa coinvolge 14 comuni della zona e permette di visitare diversi luoghi culturali e storici. Tra le attività previste ci sono anche percorsi di archeologia industriale, accessibili mediante visite guidate o prenotazioni specifiche. Le modalità di accesso variano a seconda del museo e dell’attività, con dettagli disponibili presso le singole strutture coinvolte.

? Domande chiave Quali sono i 14 comuni coinvolti in questa iniziativa?. Come si accede ai percorsi di archeologia industriale inclusi nel programma?. Dove si trovano i musei che offrono l'ingresso a un euro?. Cosa aspettarsi dagli ottanta incontri dedicati anche ai bambini?.? In Breve Programma Bologna Estate 2026 con 80 incontri tra visite guidate, conferenze e concerti.. Coinvolgimento di 14 comuni tra cui Imola, Budrio, Pianoro e Valsamoggia.. Percorsi tematici su archeologia industriale e correnti artistiche del Novecento.. Eventi previsti per il 18 maggio e sabato 23 maggio 2026.. Oggi, 18 maggio 2026, si apre un ciclo di celebrazioni culturali che coinvolge 54 musei e spazi espositivi distribuiti tra Bologna e i comuni della città metropolitana per valorizzare il patrimonio locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna e provincia: 54 musei aperti con ingressi gratuiti o a 1€

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