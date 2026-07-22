Webuild la Diga di Genova raggiunge 1.240 metri di estensione
La Nuova Diga Foranea di Genova ha raggiunto una lunghezza di 1.240 metri dopo l’ultima posa completata. La diga, che si estende sul mare, continua a progredire con lavori in corso.
Roma, 21 lug. (Adnkronos) - La Nuova Diga Foranea di Genova continua a guadagnare terreno sul mare. Con l'ultima posa completata, l'opera ha raggiunto 1.240 metri di sviluppo complessivo, grazie all'installazione di 27 cassoni da parte del Consorzio Pergenova Breakwater guidato da Webuild per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Dopo questo nuovo avanzamento, il cantiere si prepara a una ulteriore sequenza di installazioni in mare. In base all'attuale programmazione, entro Ferragosto potrebbero essere posati altri cassoni consentendo alla nuova diga foranea di estendersi fino a circa 1,5 chilometri, compatibilmente con le condizioni meteo-marine necessarie per operazioni di tale complessità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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