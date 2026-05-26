Le operazioni per la costruzione della Nuova Diga Foranea di Genova sono proseguite con il posizionamento del 22° cassone, che è stato affondato il 22 maggio. La società responsabile ha comunicato che i lavori stanno procedendo a ritmo sostenuto. La diga è parte di un progetto di ampliamento portuale volto a migliorare la capacità di accoglienza e l’efficienza del traffico marittimo nella zona.

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Avanzano a ritmo sostenuto le operazioni di realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova. È stata completata con successo la posa del ventiduesimo cassone, a soli tre giorni dall'affondo del ventunesimo, confermando la solidità dell'impianto esecutivo messo in piedi dal Consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Una volta ultimata, insieme al Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi–Nodo di Genova, realizzato anche questo da Webuild, il progetto è destinato a garantire inoltre centralità al porto ligure nei flussi commerciali del Nord Italia e in Europa, rafforzandone la competitività e l'adeguamento del suo sistema portuale alle nuove dinamiche del traffico marittimo internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Porti: Webuild, nuova diga foranea di Genova, affondato il 22° cassone

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Milestone Moments - Nuova Diga Foranea di Genova: i primi 20 cassoni

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