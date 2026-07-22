Washington avvisa Roma Allarme sugli accordi privati per l’AI cinese
Il dipartimento di Stato americano ha espresso preoccupazione per gli accordi commerciali e le collaborazioni tecnologiche firmate durante la World Artificial Intelligence Conference di Shanghai. Washington ha segnalato un allarme sulla rete di partnership industriali legate all’intelligenza artificiale cinese, evidenziando il rischio che queste intese possano rafforzare le capacità del settore senza trasparenza. L’attenzione si concentra sulla natura privata di molti accordi, considerati potenzialmente dannosi per gli interessi statunitensi.
Il dipartimento di Stato americano guarda con crescente preoccupazione non soltanto alla dimensione politica della World Artificial Intelligence Conference (WAIC) di Shanghai, ma anche alla rete di accordi commerciali, partnership industriali e collaborazioni tecnologiche nate durante l’evento. L’attenzione di Washington si concentra in particolare sul rischio che la diffusione dell’intelligenza artificiale cinese in Europa venga favorita non tanto da scelte politiche esplicite, quanto da decisioni prese dal settore privato sulla base della convenienza economica. Se la diplomazia continua a rappresentare il volto più visibile della competizione globale sull’AI, è infatti nel mercato che gli Stati Uniti vedono oggi il terreno più sensibile. 🔗 Leggi su Formiche.net
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