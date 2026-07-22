Washington avvisa Roma Allarme sugli accordi privati per l’AI cinese

Notizia in breve

Il dipartimento di Stato americano ha espresso preoccupazione per gli accordi commerciali e le collaborazioni tecnologiche firmate durante la World Artificial Intelligence Conference di Shanghai. Washington ha segnalato un allarme sulla rete di partnership industriali legate all’intelligenza artificiale cinese, evidenziando il rischio che queste intese possano rafforzare le capacità del settore senza trasparenza. L’attenzione si concentra sulla natura privata di molti accordi, considerati potenzialmente dannosi per gli interessi statunitensi.