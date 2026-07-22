Ferrara, 22 luglio 2026 – Si è chiusa con 76.119 visitatori la mostra Andy Warhol. Ladies and Gentlemen, ospitata a Palazzo dei Diamanti dal 14 marzo al 19 luglio 2026. Un risultato che conferma il richiamo dell’esposizione dedicata al padre della Pop Art e rafforza il ruolo di Ferrara tra le principali destinazioni italiane per le grandi mostre d’arte. L’esposizione, curata da Chiara Vorrasi e organizzata da Fondazione Ferrara Arte insieme al Servizio Cultura, Turismo e rapporti con l’Unesco del Comune di Ferrara, è stata realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna e il supporto di Copma ed Emilbanca. Oltre 50 opere in collaborazione con l’Andy Warhol Museum. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Warhol, un successo: oltre 76mila visitatori per la mostra ai Diamanti

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