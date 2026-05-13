Webuild oltre 36 mila visitatori per la mostra Evolutio a Milano

La mostra immersiva “EVOLUTIO” promossa da Webuild si è conclusa al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, attirando oltre 36 mila visitatori nel corso della sua apertura. La partecipazione del pubblico è stata significativa, rendendo l’evento uno dei più frequentati della stagione. La mostra ha offerto un percorso visivo e interattivo, coinvolgendo un vasto numero di visitatori durante tutto il periodo di apertura.

MILANO (ITALPRESS) – Si è conclusa con una forte partecipazione del pubblico la mostra immersiva “EVOLUTIO” promossa da Webuild al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano. Il progetto espositivo ha registrato oltre 36.000 visitatori in tre mesi, confermando l’interesse per il racconto delle grandi infrastrutture e del loro contributo sullo sviluppo del Paese. Inaugurata lo scorso 11 febbraio con il patrocinio di Assolombarda, la mostra ha offerto una narrazione inedita dell’Italia attraverso le grandi opere che ne hanno guidato il progresso economico e sociale negli ultimi 120 anni. Cuore della narrazione è la storia dei progetti realizzati in tutto il mondo e contenuti in EVOLUTIO.🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Webuild, oltre 36.000 visitatori in tre mesi per la mostra 'Evolutio' sulle infrastrutture a Milano

Giacomo Balla. Un universo di luce: quasi 36 mila visitatori per la mostra a Palazzo del GovernatoreSono stati quasi 36 mila i visitatori e le visitatrici che hanno visto la mostra Giacomo Balla.