Volo Ryanair durante la finale | cosa ha detto il pilota che ha scatenato il delirio totale e che nessuno si aspettava

Un comandante di Ryanair ha fatto una battuta all’interfono durante un volo, dicendo che chi indossava una maglia della nazionale spagnola con una sola stella avrebbe dovuto comprarne una nuova. La frase ha scatenato un’onda di entusiasmo tra i passeggeri, trasformando il volo in una festa improvvisata a circa diecimila metri di altezza. Nessun altro dettaglio riguardo alla reazione dei passeggeri o alle conseguenze di questa affermazione è stato reso noto.

Chi ha la maglia della nazionale spagnola con una sola stella, purtroppo dovrà comprarne una nuova. Questa semplice battuta, pronunciata all’interfono da un comandante Ryanair, è bastata per trasformare un normale volo di linea in una festa scatenata a diecimila metri d’altezza. Un annuncio che ha fatto esplodere di gioia decine di passeggeri, molti dei quali stavano viaggiando col fiato sospeso durante la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. La scena, immortalata in un video diventato virale sui social in poche ore, mostra un momento tanto surreale quanto emozionante. I tifosi spagnoli a bordo si sono ritrovati in una situazione particolare: senza connessione internet, impossibilitati a seguire l’andamento della partita più importante, costretti a immaginare cosa stesse accadendo sul campo mentre sorvolavano l’Europa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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CHOC SUL VOLO RYANAIR: TENTA DI BACIARE ASSISTENTE DI VOLO SUL COLLO. PASSEGGERO 30ENNE ARRESTATO

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