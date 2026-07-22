Il team di volley di Castelferretti ha deciso di abbandonare la serie B e di ripartire dalla categoria regionale C. La società ha comunicato ufficialmente che questa scelta rappresenta un addio temporaneo alla serie superiore e ai giocatori che vi militavano. La dirigenza ha sottolineato la tradizione di 60 anni della squadra e ha annunciato un ringiovanimento della rosa per il nuovo campionato.

La Sabini Castelferretti ripartirà dal campionato di C regionale. "Si tratterà sicuramente di un arrivederci alla B e ai suoi protagonisti, lo dice la nostra ininterrotta storia di 60 anni" tengono a precisare dalla dirigenza Sabini. Seppur a malincuore il sodalizio biancoazzurro ha dovuto rinunciare alla quarta serie nazionale. La comunicazione ufficiale di reintegro causa carenza d’organico da parte della Fipav Marche è arrivata ufficialmente da pochi giorni. "Dopo un esaltante quinquennio nella quarta categoria nazionale lanciando gran parte dei millenials nati e cresciuti pallavolisticamente sotto la Torre dei Ronchi, il consiglio direttivo ha ritenuto troppo alte le pressioni economiche per mantenere la prima squadra in un palcoscenico come la B, divenuto altamente competitivo nelle ultime stagioni - si legge in un post -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley, Castelferretti rinuncia alla serie B e ringiovanisce. Sabini riparte dalla C

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