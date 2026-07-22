Voci per la libertà al via con Dente Francamente Ibla Murubutu e molto altro

Notizia in breve

Giovedì 23 luglio è iniziata la 29ª edizione di “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty” a Rovigo. La manifestazione, dedicata alla musica e ai diritti umani, si svolge nel centro storico e durerà fino a domenica 26 luglio. Tra gli artisti presenti ci sono Dente, Francamente, Ibla e Murubutu. La kermesse prevede diversi concerti e incontri, attirando pubblico e appassionati della causa.