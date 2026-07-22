Voci per la libertà al via con Dente Francamente Ibla Murubutu e molto altro

Da lopinionista.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 23 luglio è iniziata la 29ª edizione di “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty” a Rovigo. La manifestazione, dedicata alla musica e ai diritti umani, si svolge nel centro storico e durerà fino a domenica 26 luglio. Tra gli artisti presenti ci sono Dente, Francamente, Ibla e Murubutu. La kermesse prevede diversi concerti e incontri, attirando pubblico e appassionati della causa.

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ROVIGO – Al via giovedì 23 luglio la 29ª edizione di “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty”, lo storico festival che unisce musica e diritti umani, in programma fino a domenica 26 luglio nel centro storico di Rovigo. Un cartellone eclettico e di forte impegno sociale vedrà alternarsi sul palco grandi nomi della scena musicale, da Murubutu & Moon Jazz Band a Dente, passando per Francamente, Ibla e la Magicaboola Brass Band. Ad arricchire il programma ci saranno anche le esibizioni di Agnese Valle, Giovanni Segreti Bruno, Vincenzo Fasano e il progetto Love Bombing. Nella seconda e terza serata si esibiranno anche i semifinalisti del Premio Amnesty, sezione emergenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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