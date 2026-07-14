Anche Zahara e Maddox rinunciano al cognome Pitt

Zahara e Maddox hanno avviato formalmente la procedura per adottare solo il cognome materno, secondo la legge californiana. La decisione segue un percorso già intrapreso negli ultimi anni anche dagli altri figli della coppia.

. Zahara e Maddox hanno avviato ufficialmente la procedura prevista dalla legge californiana per mantenere esclusivamente il cognome della madre, una scelta che rafforza il percorso già intrapreso negli ultimi anni anche dagli altri figli della celebre ex coppia formata da Angelina Jolie e Brad Pitt. Zahara e Maddox hanno deciso di compiere un nuovo e significativo passo nel lungo percorso seguito alla separazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie, scegliendo di conservare ufficialmente soltanto il cognome della madre. La procedura è avviata nel pieno rispetto delle norme previste dallo Stato della California e, pur trattandosi di un iter amministrativo, assume un forte valore simbolico, confermando una scelta che altri fratelli avevano già compiuto negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Knox rimuove il cognome Pitt dal diploma: ecco i figli che rinunciano alla paternità di Brad

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