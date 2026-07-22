Il Milan ha acquistato Ricci e Jashari, mentre non ci sono segnali di una programmazione legata a una conferma di Modric. La società si concentra anche sulle cessioni e cerca un trequartista capace di creare occasioni e superare gli avversari nell'ultima fase offensiva. La priorità resta trovare un giocatore che possa contribuire in modo decisivo in quella zona del campo.

Continua il mercato del Milan: la priorità del club, oltre alle cessioni, resta quella di trovare almeno un trequartista che possa saltare l'uomo ed essere determinante nell'ultimo quarto di campo offensivo per Amorim. Per il portoghese, comunque, c'è un ritorno veramente importantissimo: Luka Modric e il club rossonero hanno raggiunto l'accordo per continuare insieme per un'altra stagione. Un rinnovo fondamentale per la mediana di Amorim, che ha parlato fin dal primo momento di quanto fosse importante confermare il mediano croato. promowebapp La critica di Gianni Visnadi: i dubbi sulla linea verde rossonera. Non tutti sono d'accordo con la conferma di Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Visnadi: "Conferma di Modric? Non ci vedo programmazione. Hanno preso Ricci e Jashari"

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