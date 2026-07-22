Nel pomeriggio di oggi a Prato, un uomo in sedia a rotelle è stato aggredito da due persone mentre attraversava viale Galilei. È stato trascinato a terra e rapinato. La vittima ha riferito di aver subito violenza e di aver ora paura di uscire di casa. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando i responsabili. Nessuna altra informazione su eventuali ferite o dettagli sull’aggressione è stata resa nota.

Prato, 22 luglio 2026 – Nel pieno del pomeriggio, mentre percorreva viale Galilei a bordo della sua carrozzina elettrica, è stato assalito alle spalle, trascinato sull’asfalto e rapinato. Un’aggressione violenta, consumata in pochi istanti, che ha lasciato ferite sul corpo ma soprattutto una profonda paura. Vittima è Moreno Menetti, pensionato, volontario dell’associazione Oltre e disabile tracheotomizzato, che da quel giorno ha cambiato radicalmente le proprie abitudini. Violenza. L’episodio è avvenuto alcune settimane fa, intorno alle 16. Un uomo gli si è avvicinato alle spalle e ha cercato di strappargli il borsello che portava a tracolla. Menetti ha tentato di opporsi, ma è stato scaraventato a terra, finendo sull’asfalto mentre il rapinatore continuava a tirare con forza la borsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza choc: disabile in carrozzina picchiato e rapinato. “Adesso ho paura di uscire”

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