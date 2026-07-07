Una madre chiede la liberazione del figlio di 20 anni, disabile psichiatrico, detenuto nel carcere di Sollicciano. La donna denuncia che il ragazzo è stato picchiato e ha la mandibola rotta. Attualmente si trova in cella da solo e la madre esprime preoccupazione per il suo stato di salute mentale, ricordando che aveva già tentato il suicidio in passato. La madre chiede che venga preso in considerazione il suo caso e la condizione di suo figlio.

«Liberate mio figlio, non può stare a Sollicciano in quelle condizioni». C’è una madre che non si dà tregua. «È da solo in cella. Ho paura che possa farsi del male, ha già tentato il suicidio quando era fuori. Rischia di farlo di nuovo». È la mamma di L., detenuto fiorentino di 20 anni, con una invalidità dell’80% per problemi psichiatrici. Dopo un’infanzia molto difficile segnata da un padre problematico, il ragazzo ha vissuto per diversi anni in una struttura per giovani con fragilità psichiatrica. Lì il percorso è finito, ma le sue criticità no. Nei giorni scorsi, in uno dei suoi sbalzi d’umore, ha aggredito la madre che, per proteggere sé stessa e suo figlio, ha deciso di sporgere denuncia: «Non sapevo cos’altro fare — racconta la signora — Denunciarlo è stata un’estrema soluzione a una situazione drammatica». 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Il dramma della madre di L., 20 anni, disabile psichiatrico in carcere a Sollicciano: «È stato picchiato, ha la mandibola rotta, ho paura per lui»

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