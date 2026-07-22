I vigili del fuoco hanno rafforzato il presidio rurale a Pianca, nel Comune di Vernazza, fino al 15 novembre. La decisione è stata presa in seguito a una collaborazione tra il Parco nazionale delle Cinque Terre, il comando provinciale dei vigili del fuoco e i due Comuni coinvolti. Il rafforzamento del servizio mira a garantire una presenza più costante nella zona.

Rafforzato il presidio rurale dei Vigili del fuoco in località Pianca, nel Comune di Vernazza. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Parco nazionale delle Cinque Terre, comando provinciale dei Vigili del fuoco della Spezia, Comuni di Vernazza e Riomaggiore. La novità principale riguarda l’estensione del servizio. Dopo il presidio garantito durante la stagione estiva, il dispositivo di prevenzione e sorveglianza sarà infatti operativo in modo continuativo fino al 15 settembre e successivamente nei fine settimana fino al 15 novembre, per un totale di 33 giornate aggiuntive di presenza sul territorio. Una scelta che tiene conto dell’evoluzione delle condizioni climatiche e dell’allungamento della stagione turistica ed escursionistica che caratterizza ormai le Cinque Terre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vigili del fuoco a Pianca. Rafforzato il presidio fino al 15 novembre

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