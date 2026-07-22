Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 19 | 40

Notizia in breve

Un utente segnala problemi di viabilità sulla provinciale 207. La segnalazione è stata ricevuta alle 19:40 di venerdì 22 luglio. La situazione è monitorata dall’Astral infomobilità, che fornisce aggiornamenti sulla circolazione nel Lazio. Non sono stati comunicati dettagli specifici su cause o interventi in corso. La rete stradale regionale continua a essere sotto osservazione per garantire la sicurezza degli utenti.