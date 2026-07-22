Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 19 | 40
Un utente segnala problemi di viabilità sulla provinciale 207. La segnalazione è stata ricevuta alle 19:40 di venerdì 22 luglio. La situazione è monitorata dall’Astral infomobilità, che fornisce aggiornamenti sulla circolazione nel Lazio. Non sono stati comunicati dettagli specifici su cause o interventi in corso. La rete stradale regionale continua a essere sotto osservazione per garantire la sicurezza degli utenti.
Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un utente sulla provinciale 207 via dei Laghi località Rocca di Papa code da via dei Colli all'intersezione con via Ariccia attivo il senso unico alternato andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per un incidente in galleria Appia che coinvolge più veicoli si circola su due corsie quella di marcia è quella di sorpasso per traffico intenso sempre in carreggiata interna si sta in fila dalla Cassia bis alla Salaria e più avanti dalla Nomentana alla Prenestina in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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