Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 22 luglio 2026, il raccordo anulare presenta rallentamenti e congestioni. La circolazione è intensificata in diversi tratti, con code che si estendono per diversi chilometri. Le informazioni sulla viabilità vengono aggiornate in tempo reale dall'infomobilità regionale. Nessun incidente segnalato, ma il traffico risulta molto intenso in entrambe le direzioni. La situazione resta monitorata dalla rete di monitoraggio regionale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare per traffico intenso in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud in carreggiata interna cute dalla Cassia bis alla Salaria e più avanti si sta in fila dalla Nomentana alla Prenestina sul tratto Urbano della A24 per traffico intenso Verso il raccordo anulare code dal bivio per la tangenziale est a via Togliatti 91 Roma Fiumicino in uscita dalla città code dalla Colombo a Ponte della Magliana in senso opposto coda all'altezza del raccordo anulare e più... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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