Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 18 | 10
Il traffico sul Raccordo Anulare di Roma è intenso nel pomeriggio del 22 luglio 2026, alle ore 18:10. La situazione è segnalata dall’infomobilità di Astral, che monitora la viabilità nella regione Lazio. Non sono state indicate chiusure o incidenti specifici, ma si registrano rallentamenti lungo l’arteria. La circolazione si presenta congestionata in alcune tratte, con possibili ripercussioni sui percorsi alternativi nelle zone circostanti.
Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio consueta traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si sta in coda dalla Roma Fiumicino alla via del mare e proseguendo code dalla Pontina alla diramazione Roma Sud in carreggiata interna code dalla Cassia bis alla Maria più avanti dalla Nomentana alla Prenestina sul tratto Urbano della A24 per traffico intenso verso raccordo anulare code dal bivio per la tangenziale est a via Togliatti è più avanti Cervara al Raccordo Anulare sulla a91 Roma Fiumicino in uscita dalla città chiude dalla Colombo al ponte della Magliana su via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 18:10Alle 18:10 del 7 luglio 2026, un incidente ha causato rallentamenti sulla viabilità nella regione Lazio.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 18:10Alle ore 18:10 del 18 luglio 2026, il servizio di Astral Infomobilità segnala traffico regolare sul raccordo anulare e sulle principali arterie della...
Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25.
La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com
Nuovo Stadio della Roma a Pietralata: prosegue l'iter verso l'obiettivo! ?Un importante passo in avanti per il progetto del nuovo stadio della Roma nel quartiere di Pietralata. La Direzione Urbanistica della Regione Lazio ha espresso parere favorevole sul facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio incidente sulla via Pontina per i mari che ... romadailynews.it
Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it