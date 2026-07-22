Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 18 | 10

Notizia in breve

Il traffico sul Raccordo Anulare di Roma è intenso nel pomeriggio del 22 luglio 2026, alle ore 18:10. La situazione è segnalata dall’infomobilità di Astral, che monitora la viabilità nella regione Lazio. Non sono state indicate chiusure o incidenti specifici, ma si registrano rallentamenti lungo l’arteria. La circolazione si presenta congestionata in alcune tratte, con possibili ripercussioni sui percorsi alternativi nelle zone circostanti.