Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 11 | 25

Il servizio di informazione sulla viabilità della regione Lazio segnala traffico scorrevole nelle strade di Roma alle 11:25 del 22 luglio 2026. Non sono stati riportati incidenti o chiusure che influenzino la circolazione. La situazione del traffico appare stabile e senza rallentamenti significativi. La viabilità nella capitale si mantiene regolare, secondo le ultime rilevazioni dell'infomobilità di Astral.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con l'informazione con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio traffico scorrevole sulle in entrata verso il centro ad eccezione della via Flaminia dove si rallenta tra il raccordo in via dei Due Ponti mentre sono segnalate code per traffico intenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra fine abbia fatto un incidente sta creando Disagi con code nelle due direzioni sulla via Nettunense siamo all'altezza con la rotonda con via Cancelliera infine il trasporto pubblico capitolino cantieri attivi nella stazione Lepanto della metro a resterà chiusa fino al 30 agosto i treni della linea transiteranno senza effettuare la fermata è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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