Via Cesare Battisti commercianti esasperati dalla polvere dei cantieri BRT | Servono interventi immediati

Da tarantinitime.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I commercianti di via Cesare Battisti chiedono interventi immediati a causa della polvere sollevata dai cantieri del Bus Rapid Transit. La presenza di polvere crea disagi significativi e rischi per le attività commerciali e la qualità della vita dei residenti. Le richieste sono rivolte alle autorità competenti per ripristinare condizioni di vivibilità e limitare i danni economici causati dai lavori in corso. La situazione resta al centro delle preoccupazioni della comunità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tarantini Time Quotidiano La polvere sollevata dai cantieri del Bus Rapid Transit continua a creare disagi lungo via Cesare Battisti, dove commercianti e residenti chiedono interventi urgenti per ripristinare condizioni di vivibilità e tutelare le attività economiche della zona. A raccogliere il malcontento degli operatori è Confcommercio Taranto, che attraverso il presidente della delegazione territoriale, Lelio Fanelli, segnala una situazione ormai divenuta difficile da sostenere. “In particolare – spiega Lelio Fanelli, presidente della delegazione territoriale Confcommercio – a soffrire i disagi maggiori determinati dalla polvere sottile che da settimane ricopre tutto, sono i pubblici esercizi e i negozi di alimentari. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

via cesare battisti commercianti esasperati dalla polvere dei cantieri brt servono interventi immediati
© Tarantinitime.it - Via Cesare Battisti, commercianti esasperati dalla polvere dei cantieri BRT: “Servono interventi immediati”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Autobus bloccati dalla sosta selvaggia, il PLI: “Servono interventi immediati”In diverse zone di Taranto, autobus del trasporto pubblico sono stati bloccati dalla sosta selvaggia di veicoli in sosta irregolare.

Caldo estremo, Codacons: non bastano le allerte, servono interventi immediati per proteggere la salute dei cittadiniUna forte ondata di caldo ha investito molte città italiane, portando numerosi territori a bollino rosso e temperature molto alte.

Temi più discussi: Invasi dalla polvere dei lavori, la rabbia di via Cesare Battisti. Le foto; Via Cesare Battisti soffocata dalla polvere: commercianti e residenti al limite della sopportazione; Caldo e polvere, difficoltà per chi vive in città: commercianti e cittadini esasperati dai cantieri; Borgaretto, proteste per la sicurezza stradale: dosso a pezzi in via Battisti e tombini ceduti in via Galilei.

via cesare battisti via cesare battisti commerciantiHera rinnova la condotta idrica in via Cesare Battisti a San Pietro in CasaleMigliorare ulteriormente la qualità del servizio idrico nel cuore del paese è l’obiettivo al centro dell’intervento di rinnovo di un tratto della condotta idrica in via Cesare Battisti a San Pietro in ... renonews.it

Caos zona pedonale. Il caso di via Battisti: Strade vicine intasateAccettate le indicazioni dei cittadini: la misura scatta alle 18 ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web