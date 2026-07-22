I commercianti di via Cesare Battisti chiedono interventi immediati a causa della polvere sollevata dai cantieri del Bus Rapid Transit. La presenza di polvere crea disagi significativi e rischi per le attività commerciali e la qualità della vita dei residenti. Le richieste sono rivolte alle autorità competenti per ripristinare condizioni di vivibilità e limitare i danni economici causati dai lavori in corso. La situazione resta al centro delle preoccupazioni della comunità locale.

Tarantini Time Quotidiano La polvere sollevata dai cantieri del Bus Rapid Transit continua a creare disagi lungo via Cesare Battisti, dove commercianti e residenti chiedono interventi urgenti per ripristinare condizioni di vivibilità e tutelare le attività economiche della zona. A raccogliere il malcontento degli operatori è Confcommercio Taranto, che attraverso il presidente della delegazione territoriale, Lelio Fanelli, segnala una situazione ormai divenuta difficile da sostenere. “In particolare – spiega Lelio Fanelli, presidente della delegazione territoriale Confcommercio – a soffrire i disagi maggiori determinati dalla polvere sottile che da settimane ricopre tutto, sono i pubblici esercizi e i negozi di alimentari. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Via Cesare Battisti, commercianti esasperati dalla polvere dei cantieri BRT: “Servono interventi immediati”

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