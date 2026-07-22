È stato rimosso circa 2.000 metri quadrati di asfalto dal parcheggio di Longuelo, nell’area Bper, per realizzare un intervento di riqualificazione. Sono stati mantenuti gli stalli di sosta e sono stati aggiunti spazi dedicati alle moto. Al posto del vecchio asfalto sono state create grandi aiuole con alberi e piante, con l’obiettivo di aumentare le zone verdi e migliorare l’aspetto dell’area.

IL CANTIERE. Rimosso il «bitume» che soffocava gli alberi nell'area Bper. Conservati gli stalli e aggiunti quelli per le moto. Dove prima c’era asfalto e grigiore ora ci sono grandi aiuole verdi, rinfrescanti, e alberi liberi di respirare. Al parcheggio della filiale Bper Banca di Longuelo si va avanti a rimuovere il bitume e a sostituirlo con nuova pavimentazione drenante. Sono 2mila in tutto i metri quadrati di suolo che entro la fine di agosto - data prevista per la conclusione del cantiere - saranno restituiti «alla natura». Un cambiamento in apparenza piccolo ma radicale se si considera che la quota di pavimentazione rinaturalizzata rappresenta il 32% dell’intera superficie dell’area. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Via 2mila mq di asfalto, il parcheggio di Longuelo sarà più verde

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