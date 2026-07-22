L’Azienda sanitaria ha acquistato un edificio dal Comune per circa 615.000 euro, destinato a ospitare un Centro per l’Autismo in via Gattoni. A questo investimento si aggiungono 250.000 euro per lavori di adeguamento dell’immobile, necessari per soddisfare le esigenze di circa 3.000 persone che potranno frequentarlo. Il rappresentante dell’Azienda sanitaria ha indicato che i lavori saranno completati entro la fine dell’anno.

Seicentoquindicimila euro per comprarlo dal Comune e altri 250mila euro per adeguarlo ai bisogni della trentina di persone che lo potranno frequentare: è quanto è disposta ad investire l’Azienda sanitaria Ast 1 per dotare Pesaro di un Centro per l’Autismo in via Gattoni. Nicola Baiocchi, consigliere regionale e presidente della commissione sanità in Regione, esulta: "Se tutto va come deve andare l’inizio dei lavori di adeguamento della struttura individuata a diventare sede del Centro, è previsto presumibilmente a settembre. La conclusione dovrebbe essere a gennaio. Complessivamente per rispondere a un’esigenza lungamente attesa la sanità regionale impegnerà 865mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Verso il Centro Autismo. L’Ast compra l’edificio. Baiocchi: "Sarà pronto entro la fine dell’anno"

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Centro per l'Autismo, acquistato l'immobile, via libera al progetto da 615 mila euro ift.tt/bu2SlIJ x.com

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