Alle 16.30, sulla riviera e nell’entroterra, si sono verificati venti molto forti e grandinate improvvise. Il temporale ha causato danni a strutture e veicoli, con numerose segnalazioni di danni e disagi. Non ci sono state vittime, ma molte zone sono rimaste senza energia elettrica e hanno subito interruzioni nei servizi. La perturbazione ha avuto un impatto significativo sulla zona, con interventi di emergenza in corso.

C’era il sole e faceva ancora molto caldo alle 16.30 quando, all’improvviso, violente raffiche di vento hanno spazzato la Riviera e l’immediato entroterra. Sono stati pochi minuti di follia, durante i quali la gente ha cercato di mettersi al sicuro da ombrelloni, sdraio e lettini che volavano sulle spiagge, dai cassonetti dei rifiuti trascinati sulle strade affollate di veicoli e da rami e alberi abbattuti in diverse località. Sulla Riviera si sono sfiorate due tragedie. Un bagnino di terra, in servizio in uno stabilimento balneare di via San Giacomo, a Porto d’Ascoli, mentre cercava di mettere in sicurezza le attrezzature, è stato colpito da un ombrellone che gli ha provocato un profondo taglio al volto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vento e grandine in riviera, tanti danni e disagi

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