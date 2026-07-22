vedano al lambro scoppia un incendio sul tetto di un palazzo di via de gasperi

Notizia in breve

A Vedano al Lambro un incendio si è sviluppato sul tetto di un edificio in via De Gasperi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Una colonna di fumo nero si è alzata dall’edificio, attirando l’attenzione di numerosi residenti e passanti. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’incendio ha causato danni alla copertura dell’edificio, senza coinvolgere le strutture sottostanti. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.