Vedano al Lambro scoppia un incendio sul tetto di un palazzo di via De Gasperi
A Vedano al Lambro un incendio si è sviluppato sul tetto di un edificio in via De Gasperi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Una colonna di fumo nero si è alzata dall’edificio, attirando l’attenzione di numerosi residenti e passanti. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’incendio ha causato danni alla copertura dell’edificio, senza coinvolgere le strutture sottostanti. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.
Vedano al Lambro (Monza), 22 luglio 2026 – Una colonna di fumo nero altissima, gli sguardi di decine di persone che si concentravano su quanto avveniva poco distante dall’ospedale San Gerardo di Monza. Ha destato preoccupazione questo pomeriggio l’incendio sul tetto di un palazzo di sei piani in via De Gasperi a Vedano al Lambro, al confine con Monza. https:www.ilgiorno.itvideovedano-al-lambro-scoppia-un-incendio-sul-tetto-di-un-palazzo-v6lpvprn La macchina dei soccorsi . Erano in corso lavori di impermeabilizzazione sul tetto dell’edificio, anche se al momento gli operai avevano già lasciato lo stabile per fare rientro a casa quando, per ragioni al vaglio degli inquirenti, sono partite le fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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