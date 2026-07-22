Vannacci Ranucci Trump e Roggero | Giorgia Meloni e l’alleanza impossibile con chi ti vota contro

Il presidente del Consiglio ha affermato che non ci sarà un’alleanza con chi vota contro di lei, citando esempi come Vannacci e altri esponenti politici. Ha inoltre dichiarato che si opporrà a chi mette in discussione la stabilità del governo, criticando la sinistra e le alleanze con partiti che, secondo le sue parole, favoriscono inciuci. La posizione riguarda anche la gestione delle relazioni con figure politiche o militari che esprimono opinioni divergenti.

Tolleranza zero per chi sfascia tutto. Io voglio governi stabili, la sinistra gli inciuci. E su Vannacci: se ci vota contro non può esserci un’alleanza. Giorgia Meloni rilascia oggi una lunga intervista a Tommaso Cerno per Il Giornale, che si apre con il 25ennale della morte di Indro Montanelli: «È stato descritto in tantissimi modi. Anticonformista, irregolare, controcorrente. Ed era certamente tutto questo. Ma io penso che una delle caratteristiche che più gli si addice sia il coraggio. Perché la scelta di fondare il Giornale nel 1974 è stato un atto di straordinario coraggio, in uno dei momenti più difficili della storia repubblicana: gli anni di piombo. 🔗 Leggi su Open.online

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