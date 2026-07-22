vannacci pollice e patacca

Notizia in breve

Un militare ha pubblicato sui social un video in cui mostra il pollice e una patacca, mentre commenta con frasi provocatorie. Il video è stato condiviso sui social, attirando commenti e polemiche. La pubblicazione è avvenuta in un contesto di crescente utilizzo di contenuti provocatori e di propaganda politica online. Non ci sono state azioni legali o sanzioni ufficiali finora. La vicenda ha suscitato discussioni sull’uso dei social per scopi politici e militari.