Vannacci pollice e patacca
Un militare ha pubblicato sui social un video in cui mostra il pollice e una patacca, mentre commenta con frasi provocatorie. Il video è stato condiviso sui social, attirando commenti e polemiche. La pubblicazione è avvenuta in un contesto di crescente utilizzo di contenuti provocatori e di propaganda politica online. Non ci sono state azioni legali o sanzioni ufficiali finora. La vicenda ha suscitato discussioni sull’uso dei social per scopi politici e militari.
In un mondo in cui i social sono arene digitali dove i partiti si scontrano come gladiatori decotti, una delle armi più usate è la "slopaganda". Non è una daga romana, con questo termine si intende la propaganda politica realizzata l'Ia. Non serve essere anglisti per sapere che "slop" significa brodaglia immangiabile, in latino, capirete poi perché, il termine sarebbe purgamen. Il cliccatissimo video con il generale Vannacci che gioca all'Imperatore e condanna a morte nel Colosseo Prodi, Boldrini, Conte e Schlein rientra esattamente in quella tipologia di panem et circenses a basso costo. Potremmo iniziare oggi a elencare cosa c'è di inaccurato e ridicolo in questo video virale e finire alle calende greche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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