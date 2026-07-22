C'è un luogo speciale nella Vallée de Joux in cui il tempo si fonde con la topografia delle Alpi e il battito profondo della natura. È l’Hôtel des Horlogers, inaugurato ufficialmente il 2 giugno 2022 nel cuore dell’alta orologeria elvetica. Una struttura che ridefinisce il concetto di ospitalità e architettura sostenibile. Sfruttando le radici storiche del territorio, l’albergo sorge sulle ceneri del glorioso Hôtel de France del 1857, un pilastro dell'accoglienza che per oltre un secolo ha ospitato commercianti e viaggiatori legati all'industria delle lancette. Acquisito da Audemars Piguet nel 2003, l’antico edificio è stato demolito dopo la sua chiusura definitiva nel 2016 per fare spazio a un’opera visionaria che cancella i confini tra cemento e paesaggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vallée de Joux: dove il tempo si fonde con la natura alpina

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