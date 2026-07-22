Vallée de Joux | dove il tempo si fonde con la natura alpina
Il 2 giugno 2022 è stato inaugurato l’Hôtel des Horlogers nella Vallée de Joux, nel cuore dell’alta orologeria svizzera. La struttura si trova immersa nella natura alpina, dove il paesaggio si integra con l’ambiente circostante. La notizia riguarda l’apertura di una nuova struttura ricettiva che si inserisce in un'area nota per la produzione di orologi di alta gamma. Non sono stati segnalati altri eventi o sviluppi legati all’apertura.
C'è un luogo speciale nella Vallée de Joux in cui il tempo si fonde con la topografia delle Alpi e il battito profondo della natura. È l’Hôtel des Horlogers, inaugurato ufficialmente il 2 giugno 2022 nel cuore dell’alta orologeria elvetica. Una struttura che ridefinisce il concetto di ospitalità e architettura sostenibile. Sfruttando le radici storiche del territorio, l’albergo sorge sulle ceneri del glorioso Hôtel de France del 1857, un pilastro dell'accoglienza che per oltre un secolo ha ospitato commercianti e viaggiatori legati all'industria delle lancette. Acquisito da Audemars Piguet nel 2003, l’antico edificio è stato demolito dopo la sua chiusura definitiva nel 2016 per fare spazio a un’opera visionaria che cancella i confini tra cemento e paesaggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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