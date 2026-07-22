Valeria Bigella ha condiviso pubblicamente il suo percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA), affermando che questa esperienza l’ha trasformata e le ha dato una nuova identità. La donna ha deciso di parlare apertamente di questa fase della sua vita, che prima non aveva mai raccontato pubblicamente. Non sono stati forniti dettagli specifici sul percorso o sui motivi che l’hanno portata a questa scelta. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di condivisione di esperienze personali sui social media.

Valeria Bigella ha scelto di condividere con i suoi follower uno degli aspetti più delicati della sua vita privata. L’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island ha raccontato su Instagram il p ercorso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) intrapreso insieme al compagno, il cestista Riccardo Moraschini, rivelando di aver vissuto due perdite durante il cammino verso la maternità. Nel lungo messaggio pubblicato sui social, Bigella ha ripercorso un anno segnato da cure mediche e profonde difficoltà emotive. L’influencer ha spiegato di essersi sottoposta a un impegnativo percorso di fecondazione assistita, affrontando terapie farmacologiche, punture, isteroscopie operative e quattro transfer, senza nascondere il dolore per i due aborti subiti. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Valeria Bigella racconta il percorso di PMA: “Grazie a questo sono una donna nuova”

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Ep. 1 S. 3 - Valeria Bigella: tra carriera, social e il lato nascosto della PMA

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