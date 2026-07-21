Tragedia in Italia bimbo di un anno travolto da pick-up | Alla guida c’era un familiare
Un bambino di un anno è stato investito da un pick-up in una zona montana. Alla guida del veicolo c’era un familiare del piccolo. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, in un’area caratterizzata da paesaggi naturali e atmosfera tranquilla. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni del bambino sono risultate critiche. La dinamica dell’incidente e le circostanze sono al vaglio delle autorità competenti.
Un sole ancora alto sul far del vespro illuminava le vette imponenti, mentre l’aria fresca di montagna profumava di erba tagliata e di vita semplice. Era un pomeriggio come tanti, immerso nell’atmosfera magica e spensierata della bella stagione, dove le risate dei più piccoli si confondevano con i suoni quotidiani della natura e del lavoro. In questo scenario fiabesco, una giovane famiglia viveva il proprio tempo condiviso tra la fatica antica dell’allevamento e la gioia autentica dei giochi all’aperto. Poi, in un attimo sfuggente e spietato, il quotidiano si è trasformato in incubo. Il rumore improvviso di un mezzo in movimento, una... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Bambino di 1 anno travolto dalla nonna in retromarcia: morto a Treviso
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