Uzum named among the world' s top fintech companies by CNBC and Statista for the first time
Uzum, l'ecosistema digitale nazionale dell'Uzbekistan, è stato inserito per la prima volta nella classifica delle principali aziende fintech mondiali 2026, pubblicata da CNBC in collaborazione con Statista. La lista include le aziende più innovative e influenti nel settore finanziario digitale a livello globale. La presenza di Uzum rappresenta un riconoscimento internazionale per il suo sviluppo nel settore fintech. La classifica viene aggiornata annualmente e comprende le aziende più rilevanti a livello mondiale.
- Uzum, Uzbekistan's national digital ecosystem, has been included for the first time in the World's Top Fintech Companies 2026, compiled by CNBC in partnership with the global market research and analytics firm Statista. Uzum was recognized in the "Neobanking" category. TASHKENT, Uzbekistan, July 22, 2026 PRNewswire -- The World's Top Fintech Companies by CNBC and Statista is one of the industry's most respected global benchmarks. It recognizes companies shaping the future of financial services through technology, innovation and scalable digital solutions. The "Neobanking" category covers next-generation digital financial services providers that deliver banking and banking-like services primarily through digital channels, without relying on traditional branch networks. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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