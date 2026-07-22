Uzum named among the world' s top fintech companies by CNBC and Statista for the first time

Notizia in breve

Uzum, l'ecosistema digitale nazionale dell'Uzbekistan, è stato inserito per la prima volta nella classifica delle principali aziende fintech mondiali 2026, pubblicata da CNBC in collaborazione con Statista. La lista include le aziende più innovative e influenti nel settore finanziario digitale a livello globale. La presenza di Uzum rappresenta un riconoscimento internazionale per il suo sviluppo nel settore fintech. La classifica viene aggiornata annualmente e comprende le aziende più rilevanti a livello mondiale.